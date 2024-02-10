اتحاد مصارف الإمارات ينظم ندوة عن ضريبة الشركات

نظم اتحاد مصارف الإمارات ندوةً توعوية عن ضريبة الشركات في الدولة، وذلك ضمن جهوده للعمل بشكلٍ متواصل على تحفيز تبادل الآراء والخبرات، من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومصرفي رائد.

شارك في هذه الندوة التوعوية رؤساء تنفيذيون من البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، وعدد من المسؤولين والخبراء العاملين في القطاع المصرفي والمالي، حيث تم تناول العديد من الجوانب الخاصة بالقطاع المصرفي والمالي، مع دخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ في هذا العام.

وتناولت الندوة مواضيع متعددة، مثل معدل الضريبة للشركات العالمية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وكيفية تقديم المؤسسات للضريبية المدققة في القوائم المالية الموحدة، وتحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي، وفقاً للمعدلات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وكيفية تسعير التحويلات، ومعدل ضريبة الشركات لفروع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات، وكيفية التعامل مع الزكاة في نظام ضريبة الشركات في الدولة.

وقال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يأتي تنظيم هذه الندوة التوعوية، بمشاركة قيادات القطاع المصرفي، ضمن جهود ومبادرات اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي، من أجل ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لكافة التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، وتُعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وأضاف: انطلاقاً من دور اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل ودعم مصالح البنوك الأعضاء، ومشاركة المعرفة والخبرات، قمنا بتنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل، التي ركزت على تعريف العاملين في القطاع المصرفي بجوانب النظام، الأمر الذي يتماشى مع مبادراتنا في مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في الاتحاد، في تطوير الأعمال بصورةٍ تنافسية ومستدامة، تصبّ في مصلحة العملاء والمجتمع والاقتصاد.

وأشار إلى أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، تم تصميمه بناءً على دراسات واسعة ومفصلة، علاوةً على المناقشات مع أبرز القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية، بحيث يتوافق مع المقومات والمميزات الأساسية للدولة التي تعتبر مركزاً مالياً ومصرفياً وتجارياً رائداً، الأمر الذي يجعله من أفضل النظم الضريبية للشركات في العالم، من حيث توفير الأطر الملائمة للالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية.

وتناولت الندوة التوعوية وورش العمل الأخرى التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بشأن ضريبة الشركات في الدولة، الجوانب الخاصة بالنظام ومتطلبات الإقرارات الضريبية، والإعفاءات الضريبية التي يوفرها النظام، وكيفية التعامل مع أرباح الفروع الأجنبية، وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً، والأسهم الأجنبية وصناديق الاستثمار.

وأضاف: تسهم ضريبة الشركات في توفير أدوات متطورة للسياسة المالية العامة للدولة، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكد القطاع المصرفي في الدولة، قدرته ومرونته في التعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، مع تبنيه لأفضل الممارسات لمواصلة تحقيق النمو. وأعرب عن شكره لكافة المشاركين في الندوة التوعوية لضريبة الشركات، والعدد الكبير من الحضور من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، وهو ما يؤكد التزام وحرص هذه البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، على اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والامتثال التنظيمي، وتطوير النظم والعمليات، وممارسات الحوكمة والشفافية.

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