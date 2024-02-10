الذكاء الاصطناعي يرفد اقتصاد الإمارات بـ 352 مليار درهم 2030

أكد مركز ((إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية)) في أبوظبي أن الدولة تمضي قدماً في تحقيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها إقليمياً وعالمياً، بهدف الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، وتحليل البيانات بنسبة 100 % في 2031، فيما يتوقع أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بـ 352 مليار درهم في العام 2030.

وذكر المركز أن الإمارات تمتلك رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات، ومن بين هذه الرؤى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز ازدهار الدولة، ضمن مسيرتها لتحقيق أهداف ((مئوية الإمارات 2071)).

وأضاف: ((إن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وضعت الدولة في صدارة دول العالم على مستوى البنية التحتية الرقمية، فيما يلعب مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد دوراً مهماً بهذا المجال، بما يضمن اقتصاداً رقمياً مزدهراً وتنافسياً للدولة، وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة)).

وأوضح أن مواصلة الإمارات قيادتها الإقليمية وريادتها العالمية في الاستثمار وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي يأتي في سياق توقعات بوصول حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة إلى 238 مليار دولار في 2024، بنمو 4.5 % مقارنة بـ 2023 وأن يتجاوز حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بالمنطقة 3 مليارات دولار بنمو 32 % عن 2023، بحسب مؤسسة البيانات الدولية.

وفي السياق ذاته توقعت شركة ((جارتنر)) العالمية للأبحاث أن يصل إجمالي إنفاق المنطقة وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات إلى 183.8 مليار دولار 2024، حيث يسعى قادة الأعمال وتقنية المعلومات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تطورات كبيرة لصالح الاقتصاد والحياة.

وأكد تحليل ((إنترريجونال)) أنه على مدار العقود الأخيرة أسهم التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي في نمو القدرة الإنتاجية في كثير من دول العالم، والدفع نحو أنماط جديدة من الإنتاج لم يكن متعارفاً عليها من قبل؛ فيما برزت اتجاهات جديدة تشير إلى توقعات إيجابية بقدرة التكنولوجيا على تحسين الكفاءة في مختلف القطاعات والصناعات.

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