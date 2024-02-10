687 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 2023

أعلنت مجموعة ((إي إس جي ستاليونز الإمارات))، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 316 %، مسجلة 687 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في إنجاز بارز، جاء تتويجاً لاستراتيجية المجموعة الناجحة، وتميّز عملياتها التشغيلية، ليشكل ذلك منعطفاً هاماً في مسيرة نمو الشركة وتطورها القادم.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة ((إي إس جي ستاليونز الإمارات)): إنجازات رائعة شهدتها مسيرة المجموعة في عام 2023، تُوجت بنمو كبير في صافي الأرباح بلغ 316 %، الأمر الذي يعكس نجاح رؤيتها الاستراتيجية، وتميز أدائها التشغيلي. ويُجسد هذا النمو غير المسبوق، التزامنا الثابت بتطوير أعمالنا، والسعي الدؤوب لتحقيق التميز في جميع القطاعات. وسنمضي قدماً في استكشاف فرص جديدة، وخاصة في مجالات عملنا الجديدة، والإسهام بفاعلية في إعادة تحديد معايير الصناعة والارتقاء بقدراتنا التنافسية، إذ يعتمد نجاحنا المستمر على الابتكار والمرونة والتكيف والفهم العميق للأسواق التي نعمل بها.

من جانبه، قال كايد خرما الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إي إس جي ستاليونز الإمارات)): يؤكد النمو الكبير الذي حققناه هذا العام، لا سيما التوسع في إجمالي أصولنا وحقوق الملكية، نهجنا الاستراتيجي في اغتنام الفرص الجديدة، وتطوير عملياتنا الأساسية، إذ تحرص مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، على إثراء محفظة أعمالها، مع الالتزام بالربحية التشغيلية في جميع قطاعاتها الجديدة والقائمة. فاستراتيجيتنا تقوم على أساس استثمار كامل طاقاتنا ومكامن قوتنا، والابتكار المستمر، وتقديم قيمة إضافية لأصحاب المصلحة والمعنيين، نهجٌ كان له دور فاعل في تعزيز قدرتنا على تحقيق هذه الإنجازات البارزة.

كذلك قفز إجمالي حقوق الملكية في المجموعة إلى 2.29 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 202 %، بالمقارنة مع ديسمبر 2022، كما سجلت القيمة الدفترية لسهم الشركة ارتفاعاً كبيراً، وصل إلى 9.1 دراهم، بزيادة قدرها 202 % على أساس سنوي، في تجسيد واضح لمتانة الوضع المالي للمجموعة، وثقة المساهمين بإمكاناتها.

وعملت ((إي إس جي ستاليونز الإمارات)) هذا العام، على توسيع مجالات عملها على نحو ملحوظ، عبر دخولها قطاعات جديدة، وتعزيز مكانتها في السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز