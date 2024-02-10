دراسة لـ«بروف بوينت» تطالب تجار المنطقة بتعزيز الحماية السيبرانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالبت دراسة مسحية لشركة ((بروف بوينت)) التجار بتعزيز الحماية السيبرانية، وكشفت في هذا الإطار أن 65 % من أفضل 20 متجراً في الشرق الأوسط قد نفذت مستوى الحماية الدنيا ((DMARC))، مما يعني أن 35 % لم يتخذوا خطوات للتصدي إلى الهجمات السيبرانية.
وقالت هيفاء القطيطي، مهندسة أنظمة أولى لدى ((بروف بوينت الشرق الأوسط)): في ظل موسم عروض التسوق الحالية، يستعد المشترون للاستفادة من أفضل العروض والتخفيضات. ولكن في ظل الترقب، يجب على كل من التجار والمتسوقين أن يحتاطوا من ارتفاع مخاطر الإنترنت خلال هذه الفترة. وأضافت: رغم تنامي التجارة الإلكترونية وارتفاع وتيرة مبيعات الإنترنت على القنوات التقليدية للتجزئة، إلا أن تجار الشرق الأوسط لا يزالوا عرضة لخطر الجرائم الإلكترونية.
ويعد ((DMARC)) بروتوكول لتحقق البريد الإلكتروني وهو مصمم لحماية أسماء النطاقات من الاستخدام غير الشرعي من قبل الجرائم الإلكترونية كأفضل طريقة للمؤسسات لحماية حركة البريد الإلكتروني ضد الصيد الاحتيالي وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN10022024000110011019ID1107836551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.