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دراسة لـ«بروف بوينت» تطالب تجار المنطقة بتعزيز الحماية السيبرانية

2/10/2024 7:17:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالبت دراسة مسحية لشركة ((بروف بوينت)) التجار بتعزيز الحماية السيبرانية، وكشفت في هذا الإطار أن 65 % من أفضل 20 متجراً في الشرق الأوسط قد نفذت مستوى الحماية الدنيا ((DMARC))، مما يعني أن 35 % لم يتخذوا خطوات للتصدي إلى الهجمات السيبرانية.

وقالت هيفاء القطيطي، مهندسة أنظمة أولى لدى ((بروف بوينت الشرق الأوسط)): في ظل موسم عروض التسوق الحالية، يستعد المشترون للاستفادة من أفضل العروض والتخفيضات. ولكن في ظل الترقب، يجب على كل من التجار والمتسوقين أن يحتاطوا من ارتفاع مخاطر الإنترنت خلال هذه الفترة. وأضافت: رغم تنامي التجارة الإلكترونية وارتفاع وتيرة مبيعات الإنترنت على القنوات التقليدية للتجزئة، إلا أن تجار الشرق الأوسط لا يزالوا عرضة لخطر الجرائم الإلكترونية.

ويعد ((DMARC)) بروتوكول لتحقق البريد الإلكتروني وهو مصمم لحماية أسماء النطاقات من الاستخدام غير الشرعي من قبل الجرائم الإلكترونية كأفضل طريقة للمؤسسات لحماية حركة البريد الإلكتروني ضد الصيد الاحتيالي وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.

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