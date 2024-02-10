«ضريبة الشركات» بالمناطق الحرة في الإمارات من الأفضل عالمياً

أفادت وزارة المالية بأن المراجعة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شأن الأنظمة الضريبية التفضيلية، اعترفت رسمياً بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات ضمن فئة ((غير ضار)) التي تعد الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاماً في أنحاء العالم، قوة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية، وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).

وبحسب النتائج، تم تقييم النظام الضريبي للشركات بالمنطقة الحرة في الإمارات والتأكد من توافقه مع المبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتم إعلان نتائج المراجعة ضمن نتائج منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة الذي انعقد في أكتوبر من سنة 2023.

وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختتام مراقبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لدولة الإمارات بعد تطبيق النظام الضريبي على الشركات من 1 يونيو من سنة 2023. ووفقاً للمنظمة، فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات، بصيغته المعدلة، يلبي جميع الجوانب المعيارية، ثم تم منحه صفة ((غير ضار)).

شفافية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: يمثل تصنيف ((غير ضار)) من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام الإمارات أعلى معايير الشفافية والضرائب غير الضارة وتنفيذ أفضل الممارسات في السياسة الضريبية، كما يشكل التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، لكونه يعزز قدرتنا التنافسية في الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي بنظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه.

وأضاف معاليه: إن التزامنا المعايير الضريبية الدولية إلى جانب اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز التزامنا تهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة، كما تحرص وزارة المالية على التزامها مواصلة تحسين الإطار الضريبي في الدولة، بما يضمن دعمه لرؤية الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية.

تنمية

يذكر أن دولة الإمارات باشرت تطبيق نظام ضريبة الشركات في سنة 2023 وهذه خطوة استراتيجية نحو تسريع مسيرة التنمية والتحول في الدولة، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى في شأن تنويع اقتصادها.

وتم تصميم ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتأكيد التزامها تلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة. وبحسب وزارة المالية، تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0 % على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، (نحو 100 ألف دولار)، و9 % للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم.

وتعد المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال، ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0 % للشركات المؤهلة، ما يبرز الدور المهم للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.

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