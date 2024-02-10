«سموكي موتو» يفتح أبوابه بمنطقة نخلة جميرا

فتح ((سموكي موتو)) أول مطعم لحوم كوري مُرخص بالكامل في دبي، أبوابه للزوار في منطقة نخلة جميرا الأكثر شهرة عالميًا. ويأخذ المطعم الجديد زواره الكرام في رحلة طهي مذهلة، تجمع بين فنون المطبخ الكوري، وأجود أنواع اللحم، للاستمتاع وسط أجواء لا مثيل لها، بأفخم الأطباق المُعدة بحرفية فائقة.

ويحتل ((سموكي موتو)) موقعاً متميزاً في قلب ((ويست بيتش بالم جميرا))، حيث يتم الترحيب بالزوار في مساحة مُتعددة الأوجه، تتمتع بأحدث أنواع شوايات الفحم على كل طاولة طعام، ليعُد طهاة المطعم المحترفون شرائح اللحم مباشرة أمام الزوار، ما يخلق تجربة طهوية تفاعلية، تمتثل بأعلى معايير الضيافة. ويحتضن ((سموكي موتو)) جوهر المطبخ الكوري التقليدي الأصيل، مع إضفاء لمسة عصرية مُبتكرة، ضمن مزيج مميز يعكسه اسم المطعم، إذ ترمز كلمة ((سموكي)) إلى الفحم والشواية، بينما تُمثل ((موتو)) حيوان الثور، وهو تميمة الحظ الخاصة بالعلامة التجارية للمطعم.

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