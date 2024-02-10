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«بانيان تري دبي» يطلق مطعم ومسبح «أليزيه»

2/10/2024 7:17:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((بانيان تري دبي))، الوجهة الشاطئية العصرية الشهيرة بتقديم تجارب ضيافة فاخرة مستوحاة من الطراز الآسيوي، عن إطلاق مطعم أليزيه ومسبح وشاطئ أليزيه، اللذان يشكلان وجهتين مثاليتين للاستمتاع بأفخر تجارب تناول الطعام. وتقدم الوجهتان الجديدتان تجربة شاملة تجمع بين الأطباق الشهية المبتكرة والأجواء الهادئة التي يتميز بها بانيان تري، لتوفرا للضيوف فرصة الاستمتاع بتجارب العشاء المميزة وقضاء أوقات لا مثيل لها برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.

ويُطل مطعم أليزيه على المناظر الطبيعية الخضراء المحيطة بمنتجع بانيان تري دبي، وهو مطعم عصري يوفر فرصة مميزة للاستمتاع بمأكولات البحر الأبيض المتوسط المحضرة مع لمسة مستوحاة من جنوب فرنسا.

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