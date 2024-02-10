«بانيان تري دبي» يطلق مطعم ومسبح «أليزيه»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن ((بانيان تري دبي))، الوجهة الشاطئية العصرية الشهيرة بتقديم تجارب ضيافة فاخرة مستوحاة من الطراز الآسيوي، عن إطلاق مطعم أليزيه ومسبح وشاطئ أليزيه، اللذان يشكلان وجهتين مثاليتين للاستمتاع بأفخر تجارب تناول الطعام. وتقدم الوجهتان الجديدتان تجربة شاملة تجمع بين الأطباق الشهية المبتكرة والأجواء الهادئة التي يتميز بها بانيان تري، لتوفرا للضيوف فرصة الاستمتاع بتجارب العشاء المميزة وقضاء أوقات لا مثيل لها برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.
ويُطل مطعم أليزيه على المناظر الطبيعية الخضراء المحيطة بمنتجع بانيان تري دبي، وهو مطعم عصري يوفر فرصة مميزة للاستمتاع بمأكولات البحر الأبيض المتوسط المحضرة مع لمسة مستوحاة من جنوب فرنسا.
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