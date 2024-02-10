منتجع أوبيروي بيتش الزوراء.. إطلالات خلابة على البحر

يقع منتجع أوبيروي بيتش الزوراء على طول شاطئ ذي مياه صافية، ويعد وجهة مثالية تتجسد فيها الفخامة والجمال الطبيعي، ليشكلا معاً وجهة رومانسية لزوار المنتجع. ويزخر المنتجع بإطلالات خلابة على البحر وشواطئه ذات الرمال الناعمة، وأجواء مذهلة، تنبعث من نسائم البحر المنعشة، ما يجعله الوجهة المثالية للاحتفال بالحب في عيد الحب.

ويضم المنتجع، المجهز على أعلى مستوى لقضاء عطلة استثنائية، 89 غرفة وجناحاً وفيلا، تتميز جميعها بإطلالات مذهلة على منظر غروب الشمس والبحر، كما يتميز بتشكيلة وفيرة من المأكولات الشهية، التي تلبي الأذواق الأكثر تميزاً.

ويتميز منتجع أوبيروي بيتش الزوراء، بوجود مليون متر مربع من غابات المنغروف، ويمكن الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التجارب الفاخرة، بدءاً من رحلة تناول الطعام الشهي المصممة خصيصاً على الشاطئ، إلى جلسة مبهجة يمارس فيها الأزواج فنون الرسم والتلوين والإبداع، وانتهاءً بجلسات السبا العلاجية، المصممة خصيصاً للزوار. كما يقدم منتجع أوبروي بيتش الزوراء، مجموعة استثنائية من المغامرات للارتقاء بتجربة مختلفة للإقامة، بدءاً من التجديف وسط أشجار المانغروف، والانطلاق في مسارات طبيعية مثيرة، والاستمتاع بلعب الغولف في ملعب الغولف القريب المكون من 18 حفرة. كما يمكن للأزواج الاستمتاع بمجموعة من الجلسات العلاجية الطبيعية الرائعة، المصممة لتجديد شباب العقل والجسد والروح، في ((ذا أوبيري سبا)).

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