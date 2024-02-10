نحن مهووسون بالسياسة النقدية

هل واجهت يوماً صنبور دش غير منتظم؟ تدره قليلاً فيصبح الماء ساخناً جداً، وإذا قمت بإدارته للجهة الأخرى سيستغرق الماء وقتاً طويلاً حتى يبرد. حسناً، هذا هو التشبيه الذي قيل إن ميلتون فريدمان استخدمه لشرح صعوبة استخدام أدوات السياسة النقدية، التي تتسم بتأخيرات ((طويلة ومتفاوتة)) لاستهداف التضخم، ويبدو أننا نسينا تحذيرات فريدمان بأن السياسة النقدية أداة بليدة، أو بطيئة.

أولاً، عززت حقبة التضخم المنخفض، من منتصف الثمانينيات وحتى الأزمة المالية العالمية، مصداقية البنوك المركزية، لكن ربما بالغت أيضاً في قوتها.

ثانياً، بعد الانهيار أصبحت الاقتصادات أكثر اعتماداً على واضعي أسعار الفائدة، لتقديم حوافز مالية محدودة، وتم تقديم برامج وأدوات، مثل التيسير الكمي والتحكم في منحنى العائد، والتوجيه المستقبلي، وأدى ذلك إلى زيادة نفوذ البنوك المركزية في الأسواق.

واليوم أصبح التوقع بما يعتزم البنك المركزي القيام به مهنة بدوام كامل، وتشابكت اجتماعات المنتظمة للجان البنك المركزي مع التداول السريع في البورصات المعتمد على اللوغاريتمات، والأخبار المستمرة 24 ساعة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، ريكاردو رايس: ((تتغير أسعار الفائدة يومياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقع ما ستفعله البنوك المركزية بعد ذلك، وهذا ينقل الثروة عبر الأسواق المالية، ويخلق هوساً بالسياسة النقدية، رغم أن التغييرات اليومية البسيطة في أسعار الفائدة لها تأثير ضئيل على التضخم)).

وفي الواقع كان من الممكن أن يسجل التضخم مستوى أعلى في يومنا هذا لو لم ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، لكن هذا التضخم الأخير كان مدفوعاً باضطرابات العرض، التي لا تستطيع أسعار الفائدة حلها بشكل مباشر وسريع.

لقد ارتكب محافظو البنوك المركزية أخطاء في بداية هذه الدورة، ولكن التوقعات المعلقة عليها كانت مرتفعة للغاية من البداية.

تؤثر السياسة النقدية على الطلب بصورة غير دقيقة، كما يؤثر تغيير سعر الفائدة أو إدارة الميزانية العمومية على أسعار السوق المالية، ومن ثم يكون لذلك تأثير غير مباشر على تكلفة الائتمان بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، لكن الآلية نادراً ما تكون سلسة وتختلف تبعاً للسياق الكلي، وقد سلطت دورة الفائدة الضوء على ذلك.

أولاً، أدى زيادة القروض ذات الفائدة الثابتة- والمدخرات خلال جائحة ((كوفيد 19))، إلى إعاقة تأثير رفع أسعار الفائدة، وفي المملكة المتحدة انخفضت حصة الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة من 70 % إلى 15 % في العقد المنتهي عام 2022، وفقاً لشركة ((كابيتال إيكونوميكس)).

وفي أمريكا كانت القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاماً أمراً شائعاً لفترة طويلة، لكن حصة القروض الجديدة ذات الفائدة القابلة للتعديل انخفضت بصورة حادة منذ الثمانينيات.

كما انخفض إصدار سندات الشركات الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغيرة من نحو 30 % قبل الأزمة المالية، خلال عامي 2007 - 2008، إلى نحو 15 % الآن، حسبما أفادت شركة ((كابيتال إيكونوميكس)). ثانياً، لم يكن منحنى فيليبس، الذي يصاحب فيه انخفاض التضخم ارتفاع معدلات البطالة، موثوقاً في هذه الدورة. كما اتسم سوق العمل في مرحلة ما بعد الجائحة بالغرابة بسبب مزيج من انخفاض معدلات المشاركة، وتغير تفضيلات العمل، وتراكم العمالة، وهذا يمكن أن يفسر مرونة سوق العمل في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة.

ثالثاً، أضافت توقعات السوق مزيداً من التعقيد، فقد تراجع مؤشر ((جولدمان ساكس)) للظروف المالية الأمريكية، وهو مؤشر لقياس تشديد السياسة المالية، إلى مستويات صيف 2023.

وأدت فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصل إلى الذروة في رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع أسواق الأسهم والسندات، وهذا يؤثر في النشاط الاقتصادي الحقيقي أيضاً، حيث يدعم خفض أسعار الفائدة التعافي في سوق الإسكان.

هذه العوامل قللت فعالية السياسة النقدية في هذه الدورة، وقد تستمر، والنتيجة النهائية هي أن المعدلات تحتاج إلى الارتفاع لتحقيق تأثير اقتصادي بعينه، وتأخرها، الذي يقدر غالباً بين 18 إلى 25 شهراً، يستغرق وقتاً أطول.

ويقول كبير الاقتصاديين البريطانيين في ((دويتشه بنك)) سانجاي راجا، إن هذا يخلق مزيداً من التذبذب وخطر حدوث أخطاء. وأضاف ((نحن نقدر أن نحو 70 % فقط من زيادة سعر الفائدة في المملكة المتحدة يتسرب إلى الاقتصاد))، ويعتقد راجا أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا ((تواجه خطر الإفراط في تشديد السياسة)). ومن الدروس الأخرى المستفادة أن فعالية السياسة النقدية تعتمد كذلك على العوامل الاقتصادية الهيكلية، التي تحيط بها. ففي النهاية كان عصر التضخم المعتدل قبل الأزمة المالية مدعوماً بمرونة الإنتاج وإمدادات الطاقة.

وبالنظر إلى المستقبل فإن الاعتماد على معدلات فائدة متغيرة تستغرق وقتاً للتأثير على الطلب، هو وصفة للتقلبات، لاستمرار صدمات العرض نتيجة الأحداث الإقليمية، والجغرافيا السياسية، وتغيرات ديموغرافية أقل دعماً، ما لم تكن هناك مكاسب تعويضية من الإنتاج. وكما أشار فريدمان فمن المؤكد أن الاعتماد على السياسة النقدية سيفاقم الدورة الاقتصادية بدلاً من تحسينها، ويجب أن تحظى السياسة المالية وسياسة العرض بقدر أكبر من التركيز في النقاش حول استقرار الأسعار، وعلى أي حال فإن الصنبور المعطوب بلا فائدة إذا كانت هناك مشكلة في السباكة.

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