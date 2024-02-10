«سبا سنك موند» يكشف عن 3 علاجات جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف ((سبا سنك موند)) في فندق رافلز النخلة دبي عن تقديم ثلاثة علاجات عافية جديدة تأخذ الضيوف في رحلة مميزة لاكتشاف الذات وتجديد النشاط. ويركز الفندق مع بداية العام الجديد على تعزيز مستويات الصحة والعافية، ويحتضن مجموعة من وجهات الاستجمام المصممة لتقديم تجارب تنعش الذهن والجسد.
كما يتميز الفندق بمنهجيته الاستثنائية التي ترتقي بتجارب العافية إلى مستويات جديدة كلياً، مما يوفر للضيوف وجهة هادئة للعناية بالنفس. ويقدم السبا تجربة ((زن جورني آت رافلز))، التي تتيح الاستمتاع بعلاجٍ شاملٍ يأخذهم في رحلة لمدة أربعة أيام من العناية بالنفس. وتمنح التجربة الضيوف فرصة التواصل مع ذواتهم من خلال خمسة علاجات مخصصة لمدة 60 دقيقة.
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