«سبا سنك موند» يكشف عن 3 علاجات جديدة

كشف ((سبا سنك موند)) في فندق رافلز النخلة دبي عن تقديم ثلاثة علاجات عافية جديدة تأخذ الضيوف في رحلة مميزة لاكتشاف الذات وتجديد النشاط. ويركز الفندق مع بداية العام الجديد على تعزيز مستويات الصحة والعافية، ويحتضن مجموعة من وجهات الاستجمام المصممة لتقديم تجارب تنعش الذهن والجسد.

كما يتميز الفندق بمنهجيته الاستثنائية التي ترتقي بتجارب العافية إلى مستويات جديدة كلياً، مما يوفر للضيوف وجهة هادئة للعناية بالنفس. ويقدم السبا تجربة ((زن جورني آت رافلز))، التي تتيح الاستمتاع بعلاجٍ شاملٍ يأخذهم في رحلة لمدة أربعة أيام من العناية بالنفس. وتمنح التجربة الضيوف فرصة التواصل مع ذواتهم من خلال خمسة علاجات مخصصة لمدة 60 دقيقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز