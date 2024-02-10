رواد أعمال إماراتيون: الشركات الناشئة تعزز الاقتصاد الوطني

أكد رواد أعمال شباب إماراتيون عرضوا مشروعاتهم في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته الـ7 وتحت شعار ((معاً نرسم المستقبل))، أن الشركات الصغيرة الناشئة تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعد محركاً رئيساً لخطط التنمية المستدامة، وذلك لإسهامها في إطلاق الإمكانات الكامنة في الاقتصاد، ما يحفز النمو والتنوع والمرونة والابتكار، لتصبح الإمارات وجهة عالمية ومركزاً واعداً لتأسيس الشركات الناشئة.

وقام رواد الأعمال في المهرجان بعرض مشروعات تمثل بعضها في توفير حلول رقمية لتعريف العملاء بالنمط الشرائي الصحيح، وفي إنتاج الحملات الإعلانية والتسويقية المتخصصة للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عرضهم روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تخدم مختلف القطاعات، ومنها قطاع الصحة والتعليم، وخلافه من القطاعات .

وقالوا في تصريحات لـ((البيان)) إن مركز ((شراع)) يحفز رواد الأعمال الشباب المواطنين على المشاركة في ابتكار أفكار ومشروعات إبداعية جديدة، تستثمر الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا للمشروعات الريادية المستقبلية، وذلك بدعمهم معنوياً ومادياً، إضافة إلى توفير منصة للمشاركين في المهرجان، لعرض مشروعاتهم الناشئة ولتنمية مهاراتهم وإلهام الجيل القادم من صناع التغيير، ابتكار حلول إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، الأمر الذي يصب في دعم وتمكين الشباب الإماراتيين.

حلول

وقال حسن فرج الله، متخصص في تقنية المعلومات في شركة ((إيصال))، التي تعمل على توفير الحلول الرقمية للمحال التجارية، إننا نهدف من المشاركة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال إلى بناء شراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك فرصة لعقد استثمارات معها، إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لتلك الجهات، لافتاً إلى أنه منذ سنة 2022 انضممنا إلى ((شراع))، وشاركنا في عدد من المسابقات، كما فزنا بالمركز الأول في هاكاثون الشباب العرب، الذي نظمه ((شراع)) بالتعاون مع مركز الشباب العربي في سنة 2023، كما أن لدى الشركة 100 محل في مناطق الدولة كافة، وأن الدخل السنوي يقدر بـ350 ألف درهم، مبيناً في الوقت ذاته أن الشركات الناشئة ترفد الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنويع مصادر الدخل وتوفر الوظائف.

حملات

ويقول محسن العلوي، شريك في شركة ((معن)) للإنتاج الفني ومقرها في دبي، إن الشركة متخصصة في إنتاج الحملات الإعلانية والتسويقية للجهات الحكومية والمحلية والخاصة، كما تساعد الشركة رواد الأعمال على بناء الهوية التجارية لمؤسساتهم، وكذلك الهوية البصرية، كما أن الشركة انضمت إلى ((شراع)) في سنة 2023 وأنجزت أكثر من 25 مشروعاً لعدد من الجهات الحكومية والدوائر الخاصة، إضافة إلى عقود مع مستثمرين، وفي العام الماضي بلغ العائد المادي مليوناً ونصف مليون درهم، مبيناً أن ((شراع)) يقدم دعماً مباشراً لرواد الأعمال عبر المحاضرات والورش التي ينظمها، وعبرها اكتسب أصحابها العديد من الخبرات والمهارات التي أسهمت في نجاح شركات رواد الأعمال.

دعم

وفي السياق ذاته، تقول ياسمين العنزي، مديرة تطوير الأعمال في ((روبوتيكس))، وهي شركة متخصصة في مجال الروبوتات وتقدم حلولاً روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف القطاعات، ومنها قطاع التعليم، وقطاع الصحة والتغذية، إن الشركات الرائدة التي يرعاها ((شراع)) يقدم لها الدعم المعنوي والمادي، إضافة إلى ربطها بالمستثمرين ورجال الأعمال، ما يمكنهم من الترويج لمنتجاتهم، لافتة إلى أن الروبوت الذكي الذي تنتجه الشركة يساعد على إرشاد المتعاملين في المراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية.

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