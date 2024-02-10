هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جمهورية التاي الروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضربت هزة أرضية، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جمهورية التاي الروسية، دون تسجيل أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وأفاد فرع آلتاي ــ سايان "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، في بيان له، بأنه في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو) تم رصد هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر على حدود مقاطعتي أوست - كناسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان في منطقة التاي الروسية.
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