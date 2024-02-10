هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جمهورية التاي الروسية

ضربت هزة أرضية، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جمهورية التاي الروسية، دون تسجيل أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأفاد فرع آلتاي ــ سايان "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، في بيان له، بأنه في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو) تم رصد هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر على حدود مقاطعتي أوست - كناسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان في منطقة التاي الروسية.

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