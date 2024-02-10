إنتر يحول تأخره لفوز 4-2 على روما في الدوري الإيطالي

قلب إنتر ميلان المتصدر تأخره ليفوز 4-2 على مضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت، لينهي بداية دانييلي دي روسي المميزة رغم تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول.

ووسع إنتر، الذي حصد 60 نقطة من 23 مباراة، الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط قبل أن يستضيف فريق المدرب ماسيميليانو أليجري منافسه أودينيزي بعد غد الاثنين.

ولا يزال لدى إنتر مباراة مؤجلة بعد رحلته إلى السعودية في يناير الماضي للمشاركة في كأس السوبر الإيطالية.

ويملك روما صاحب المركز الخامس، والذي فاز في كل من مبارياته الثلاث السابقة تحت قيادة دي روسي بعد أن حل بديلاً لجوزيه مورينيو في يناير الماضي، 38 نقطة من 24 مباراة.

وهدد روما أولاً وكان ستيفان الشعراوي قريباً من التسجيل في الدقيقة الأولى لكن تسديدته من مدى قريب تصدى لها يان زومر حارس إنتر.

بعد ذلك سجل فرانشيسكو أتشيربي بضربة رأس ليمنح التقدم لإنتر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية إثر تهيئة سريعة من روميلو لوكاكو.

وتم الرجوع لتقنية حكم الفيديو التي أكدت، عقب مراجعة طويلة، صحة الهدف وعدم وجود أي تسلل.

وضغط روما ليسجل جيانلوكا مانشيني بعد ركلة حرة قبل مرور نصف ساعة قبل أن يضع الشعراوي أصحاب الأرض في المقدمة بحلول نهاية الشوط الأول عندما ارتدت تسديدته من زاوية ضيقة إلى داخل المرمى بعد أن اصطدمت بالقائمين.

وأدرك ماركوس تورام التعادل لإنتر بتسديدة منخفضة بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وسجل أنخيلينو لاعب روما هدفا في مرماه في الدقيقة 56 ليعيد الفريق الزائر التقدم في الدقيقة 56.

وأحرز أليساندرو باستوني الهدف الرابع للفريق الزائر بعد تمريرة رائعة من البديل ماركو أرناوتوفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن النقاط لفريقه.

ولم يخسر روما، الذي لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات على أرضه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، في الملعب الأولمبي منذ أكتوبر 2016.

ويستضيف إنتر ميلان منافسه سالرنيتانا متذيل الترتيب يوم الجمعة قبل أن يعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتليتيكو مدريد في 20 فبراير الجاري.

ويحل روما ضيفاً على فينوورد في الدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يلعب أمام مضيفه فروزينوني صاحب المركز 14 في الدوري الإيطالي يوم 18 فبراير.

وفي وقت سابق اليوم تقدم لاتسيو إلى المركز السادس بفوزه 3-1 على كالياري المهدد بالهبوط.



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