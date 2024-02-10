جنوب أفريقيا تحصد برونزية كأس الأمم بفوزها بركلات الترجيح على الكونغو الديمقراطية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت جنوب أفريقيا المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوزها 6-5 على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي السبت.
وحصدت جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعد عام 2000.
ولعب الحارس رونيون وليامز دور البطولة بتصديه لركلتي ترجيح من لاعبي الكونغو الديمقراطية.
وتبادل الفريقان السيطرة على الشوط الأول دون فرص خطير قبل أن تفرض الكونغو الديمقراطية سيطرتها بعد نهاية الاستراحة.
وفور بداية الشوط الثاني أهدر سايمون بانزا لاعب الكونغو الديمقراطية فرصة خطيرة من تسديدة من مدى قريب قبل أن يهدر زميله سايلاس كاتومبا فرصة أخرى أمام المرمى الخالي بعدما سقطت الكرة من يد وليامز في الدقيقة 64.
وتواصل إهدار الفرص من الكونغو الديمقراطية بعدما سدد المدافع تشانسيل مبيمبا من مدى قريب فوق العارضة قبل ربع ساعة من النهاية.
وكاد البديل فيستون مايلي أن يحسم الفوز لصالح الكونغو الديمقراطية لكن تسديدته من مدى قريب مرت بجوار القائم الأيسر قرب النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وتلتقي ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور مع نيجيريا في المباراة النهائية غداً الأحد في إعادة لمباراة الفريقين في دور المجموعات التي حسمتها نيجيريا 1-صفر.
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