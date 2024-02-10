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جنوب أفريقيا تحصد برونزية كأس الأمم بفوزها بركلات الترجيح على الكونغو الديمقراطية

2/10/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت جنوب أفريقيا المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوزها 6-5 على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي السبت.

وحصدت جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعد عام 2000.

ولعب الحارس رونيون وليامز دور البطولة بتصديه لركلتي ترجيح من لاعبي الكونغو الديمقراطية.

وتبادل الفريقان السيطرة على الشوط الأول دون فرص خطير قبل أن تفرض الكونغو الديمقراطية سيطرتها بعد نهاية الاستراحة.

وفور بداية الشوط الثاني أهدر سايمون بانزا لاعب الكونغو الديمقراطية فرصة خطيرة من تسديدة من مدى قريب قبل أن يهدر زميله سايلاس كاتومبا فرصة أخرى أمام المرمى الخالي بعدما سقطت الكرة من يد وليامز في الدقيقة 64.

وتواصل إهدار الفرص من الكونغو الديمقراطية بعدما سدد المدافع تشانسيل مبيمبا من مدى قريب فوق العارضة قبل ربع ساعة من النهاية.

وكاد البديل فيستون مايلي أن يحسم الفوز لصالح الكونغو الديمقراطية لكن تسديدته من مدى قريب مرت بجوار القائم الأيسر قرب النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتلتقي ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور مع نيجيريا في المباراة النهائية غداً الأحد في إعادة لمباراة الفريقين في دور المجموعات التي حسمتها نيجيريا 1-صفر.

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