الملك تشارلز يوجه الشكر للداعمين بعد تشخيص إصابته بالسرطان

عبّر تشارلز الثالث ملك بريطانيا، السبت، عن امتنانه لكل من تمنى له الشفاء بعد تشخيص إصابته بالسرطان، في أول تعليق له منذ أن أعلن قصر بكنغهام أن الملك سيؤجل بعض ارتباطاته من أجل الخضوع للعلاج.

وقال تشارلز في بيان: "أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية".

وأعلن القصر، يوم الاثنين، أنه تم تشخيص إصابة تشارلز (75 عاماً) بنوع من السرطان بعد أقل من 18 شهراً من جلوسه على العرش.

وقال تشارلز: "وكما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع".

وقال الملك إنه من المشجع أن يسمع كيف ساعد تشخيص حالته في تسليط الضوء على المنظمات التي تدعم مرضى السرطان في بريطانيا وأماكن أخرى.

وجاءت أنباء تشخيص حالته بعد أن أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز