الإمارات تحذّر من إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، ومن الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان، من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. كما جددت تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار. وجددت التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الاجتياح المحتمل

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الذهاب بعيداً في الحرب، حيث وجه بوصلة عملياته العسكرية صوب رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح، رغم التحذيرات الدولية. وتطرق بيان إسرائيلي إلى المدنيين في المدينة من خلال الحديث عن ضرورة إجلائهم من مناطق القتال قبل الاقتحام البري.

وأشار البيان إلى أن نتانياهو أوعز للجيش والأجهزة الأمنية بعرض ((خطة مزدوجة)) على مجلس الحرب لإجلاء السكان وتفكيك كتائب ((حماس)).

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن جماعات إغاثية تحذيراتها من مزيد من ((الانهيار)) حال انتقال العمليات العسكرية البرية إلى رفح. وحذر المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية غير حكومية، من أنه حال واجهت رفح نفس مصير مدينة خان يونس ستدمر كل أجزاء غزة، بما في ذلك شريان الحياة الأخير الذي تصل عبره المساعدات.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة: ((التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق، وستكون لها عواقب كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب بالفعل والخسارة المدنية لا تحتمل)).

وحذر فيدانت باتيل، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، من أن ((المضي قدماً في مثل هذا الهجوم الآن بدون تخطيط وقليل من التفكير في منطقة تؤوي مليون شخص سيكون بمثابة كارثة)).

صعبة للغاية

وحذر البرلمان العربي من خطورة اجتياح رفح. وحمل، في بيان، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر ونزيف دماء، وجدد رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين. وحذرت وزارة الخارجية السعودية كذلك من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام رفح.

واعتبرت أن ((هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية)). وأعربت الكويت عن قلقها الشديد إزاء مخططات مهاجمة رفح.

وجددت موقفها الرافض لمخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني. وفي برلين حذرت الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الهجوم المحتمل على رفح، لافتة إلى أنه قد يشكل ((كارثة إنسانية متوقعة)). وحذّر الأردن من وقوع ((حمام دم)) في رفح في حال اجتياحها. وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على منصة إكس ((لا يمكن السماح بحمام دم آخر في غزة)).

الاتصالات مستمرة

في موازاة المسار العسكري، تستمر الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن الاتصالات مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة في غزة.

وقال شكري في مؤتمر صحافي إن ((المفاوضات معقدة وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب))، مجدداً المطالبة بـ((وقف إطلاق النار الفوري في غزة)).

واستضافت القاهرة هذا الأسبوع محادثات جديدة بقيادة مصر وقطر، اختتمت الجمعة حسبما أكد مسؤول في حماس.

وقال ((وفد حماس غادر القاهرة))، مضيفاً أنه ((ينتظر رداً من إسرائيل))، من دون أن يخوض في تفاصيل. وأكد مسؤول قريب من ((حماس)) أن الحركة ما زالت ترغب في مناقشة وقف النار بعد رفض إسرائيل مقترحاتها الأولية. وتوقع أن تكون ((المفاوضات معقدة وصعبة جداً، لكن حماس منفتحة على النقاشات وحريصة على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز