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توقف تيارات المحيط الأطلسي يهدد بفوضى في الطقس

2/10/2024 7:12:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت دراسة جديدة من أن توقف نظام تيارات المحيط الأطلسي اصبح «أكثر احتمالا وأقرب من ذي قبل»، مما يترتب على ذلك آثار مناخية مثيرة للقلق.
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة «ساينس أدفانسيس» مؤخرا أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، هو «على بعد عقود من الزمن وليس قرونا» كما كان متوقعا سابقا.
ويترتب على ذلك آثار مثيرة للقلق بالنسبة لارتفاع مستوى سطح البحر والطقس في مختلف أنحاء العالم، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في بعض المناطق، وارتفاعها بمناطق أخرى. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، رينيه فان ويستن، وهو عالم المناخ والمحيطات لجامعة أوتريخت في هولندا، لوكالة أسوشيتد برس: «نحن نتجه نحو نقطة تحول» وفقاً لما أوردته شبكة «سي.إن.إن» على موقعها باللغة العربية. ونظام تيارات المحيط الأطلسي الذي يسمى أيضا
بـ «الدورة الانقلابية في المحيط الأطلسي»، يعمل على تدوير مياه المحيط لجلب المياه الدافئة شمالا والمياه الباردة جنوبا. ويجلب هذا الدوران الدفء إلى أجزاء مختلفة من العالم، ويحمل أيضا العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على الحياة في المحيطات، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة.

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