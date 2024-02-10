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السرهيد قاربي بـ35 ألف دينار وسأستعيده عبر الخارجية

2/10/2024 7:12:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
تقدم عضو الاتحاد الكويتي للصيادين عبدالله السرهيد ببلاغ الى مخفر شرطة الفحيحيل حمل عنوان سرقة برقم 41/2024، متهما 3 وافدين بالاستيلاء على طراد خاص به والهروب به إلى بلدهم.
وقال السرهيد، في مؤتمر صحافي عقده امس، انه سيتوجه الى وزارة الخارجية بملف كامل لاسترداد القارب وملاحقة المتهمين بالسرقة.
ونفى السرهيد ما أشيع عن عدم تقاضي المتهمين رواتبهم منذ عامين، أو أن يكون قد أساء معاملتهم واحتجز جوازاتهم، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما، ومجرد تلفيق وكذب.
وأضاف: استدعتني سفارة الوافدين منذ فترة وقدمت للمسؤول هناك قرارات بمنع السفر صادرة بحق المتهمين، وقلت لهم إنني مستعد لدفع تذاكر السفر إذا استطاعت السفارة تسفيرهما.
وأكد أن الكويت دولة مؤسسات وقوانين، وهناك جهات تحافظ على حقوق العامل ولو كانوا أصحاب حق للجأوا إليها أو لجأوا الى سفارة بلدهم لكنهم هربوا من حكم المحكمة، وسرقوا القارب الذي يساوي ما يزيد على 35 ألف دينار، لافتا إلى ضرورة وضع عقاب دولي رادع لكل من يسول له الشيطان ارتكاب الجرائم والهروب بمثل هذه الطريقة. وأضاف: للأسف هناك قارب آخر اختفى منذ أيام لأحد زملاء المهنة ولا نعلم أين وصل الآن.
وأشار إلى أن الشرطة في بلد الوافدين تعتقل الهاربين الثلاثة وتواصلوا معه بأربع مكالمات فيديو واستمعوا إلى إفادته ووجهوا للهاربين تهمتين هما سرقة قارب والخروج من بلد ودخول بلد آخر بطريقة غير مشروعة.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت خبر قيام 3 وافدين بالاستيلاء على زورق والهرب به إلى بلدهم.

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