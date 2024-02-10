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فيجن برو في الكويت والأسعار تبدأ من 1300 دينار!

2/10/2024 7:12:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
بدأت شركة آبل بيع نظارتها الذكية «فيجن برو» وهي خوذة تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي، حيث شهدت انتشارا واسع النطاق، خلال ساعات فقط من طرحها في الأسواق العالمية، ليتم تداول فيديوهات وصور لأشخاص يستخدمونها في الشوارع وأثناء عبور الطريق وداخل محطات ومركبات المترو، حيث تضم النظارة أكثر من 600 تطبيق من شأنها تغير الطريقة التي نستمتع بها بالترفيه والموسيقى والألعاب. متاجر التكنولوجيا والهواتف الذكية في الكويت قامت بدورها في توفيرها بالسوق المحلي وبأسعار تتراوح بين 1300 و1700 دينار، وذلك حسب سعة التخزين الخاصة بالنظارة، والتي تبدأ من 256 جيجا بايت إلى 1 تيرا بايت.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «هاتف 2000» قاسم عبيد في تصريح لـ «الأنباء» إنه منذ طرح نظارة «آبل فيجن برو» في الكويت فإن عمليات الطلب عليها ضعيفة جدا ومحدودة، حيث لم تسجل مبيعاتها ما يزيد على 30 نظارة، كما أن الطلب عليها يكون بالقطعة، وذلك بسبب أسعارها المرتفعة عالميا ومحليا، مشيرا إلى أن أسعار النظارة انخفضت بواقع 100 دينار بعد يومين من طرحها، وذلك نظرا لضعف الإقبال عليها.
تجدر الإشارة إلى أن «آبل» أطلقت نظارة الواقع المعزز الجديدة في 2 فبراير بسعر 3499 دولارا أميركيا بعد سنوات من الإشاعات حولها، حيث اصطف محبو التكنولوجيا والمولعون بمنتجات «آبل»، في طوابير أمام متاجر العلامة التجارية العملاقة في الولايات المتحدة لاختبار النظارة الجديدة.

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