بالفيديو حفلا المهندس وأنغام وعبدالواحد للرومانسية والطرب عنوان

MENAFN - Al-Anbaa) ياسر العيلةشهدت قاعة «الأرينا كويت» في مجمع «360» يومي الخميس والجمعة الماضيين حفلين غنائيين رائعين ضمن مهرجان «فبراير الكويت 2024»، الأول أحياه المطربان أنغام وفؤاد عبدالواحد، والثاني كان للنجم الكبير ماجد المهندس.وكعادتها تألقت أنغام خلال الحفل بإطلالة مميزة، وأدت عددا من الأغاني بصحبة المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل من الحضور الذين قاموا بالغناء معها، وأيضا طلبوا تكرار عدد من أعمالها المشهورة، وبدأت بأغنية وطنية بعنوان «لفيت يا كويت»، ثم أعقبتها بأغاني منها «أساميك الكثيرة، مطمنة، سيبته، سيبك انت، حتة ناقصة، حالة خاصة جدا، عشان أرضيك»، وغيرها.وسبق أنغام، وصلة المطرب فؤاد عبدالواحد الذي أكمل سلسلة نجاحاته الغنائية في حفلاته الأخيرة، حيث أشعل جوانب مسرح «الأرينا» فنا وطربا، وتألق بصحبة جمهور الكويت، وسط تفاعل كبير، ولم يخل الحفل من طلبات الجمهور لأغنياته، والتي قابلها فؤاد بكل ترحاب، متنقلا برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، بين مجموعة من أجمل أعماله، بدأها بأغنية وطنية بعنوان «عاش الأمير»، ومن ثم أغاني «ابراي لله، واثق فيك، والعيون السود، انا الكذاب»، كما غنى للراحل أبوبكر سالم «سر حبي»، أعقبها بـ«خنجر يماني» وأغان من ألبومه الأخير مثل «ضاق الغمام» و«مليون مرة»، وسط تفاعل من الجمهور على مدار ساعة ونصف من الوقت.وفي اليوم الثاني (الجمعة) كان الجمهور على موعد مع «برنس الأغنية العربية» ماجد المهندس، الذي صعد على المسرح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وسط عاصفة من التصفيق من الحضور الذي تخطى حاجز الخمسة آلاف متفرج، وقدم لهم «البرنس» مجموعة من الأغاني التي ألهبت حماسهم وعاشوا حالة من البهجة عند سماعها، بداية من الأغنية الوطنية الجديدة «يا شوق عيني» التي قدمها لأول مرة للكويت وشعبها، والتي ارتفعت معها أعلام الكويت الحبيبة على الرؤوس في جميع أرجاء المسرح، ومن بعدها شدا بباقة من أعماله القديمة والحديثة، منها «يهزك الشوق، هذا آخر كلام، جننت قلبي، هتان، تناديك»، وقدم موال «على مودك»، واتبعه بميدلي خليجي، ثم غنى «الفاتنة، ناقصك شيء، بين ايديه، انا بالقوة نسيت»، ليختم الحفل وسط إلحاح من الحضور بأن يستمر في الغناء لفترة أطول، وقدم لهم «انا مسير»، وكذلك «ودنا بالطيب»، ليسدل الستار على حفل من أقوى حفلات الموسم الغنائية التي شهدتها الكويت وقاعة «الأرينا».

«البرنس» وأنغام وعبدالواحد..يشاركون الكويت أعيادهم الوطنية



الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات سالم الهندي تواجد برفقة النجم ماجد المهندس خلال لقائه مع وسائل الإعلام قبل الحفل، حيث حرص «البرنس» على تهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتمنى لسموه التوفيق، والأمن والأمان للكويت وأهلها، قائلا ان أغنيته الجديدة «يا شوق عيني» إهداء منه للكويت.

وأعرب المهندس لـ «الأنباء» عن حبه الشخصي للأجواء الرومانسية والشموع والليل بشكل عام، وأجاب (ضاحكا) عند سؤالنا له: «كيف تكون رومانسيا وانت غنيت لحصة ونورة ومها وغيرهن؟»، قائلا: هذه أغنية وليست حقيقة.

من جانب آخر، التقت النجمة أنغام والنجم فؤاد عبدالواحد مع وسائل الإعلام، بصحبة الشاب الواعد أحمد سالم الهندي الذي ينطبق عليه المثل القائل «هذا الشبل من ذاك الأسد»، فهو طاقة شابة جميلة وله بصمات واضحة خلال حفلات المهرجان السابقة والحالية، حيث حرصت أنغام على تهنئة الشعب الكويتي بالأعياد الوطنية، مؤكدة انها تسعد دائما بمشاركتهم الفرحة في هذه المناسبات السعيدة، لافتة إلى انها جهزت عددا من الأغاني المفضلة لجمهورها.

بينما أعرب عبدالواحد عن سعادته باللقاء مجددا بمحبيه في الكويت، وحرص على التهنئة بالأعياد الوطنية، مشيرا إلى انه أعد باقة متنوعة ومنها أغنيات من ألبومه الأخير «فؤاد عبدالواحد 2024».

نتوجه بالشكر لفريق «روتانا الكويت» وعلى رأسهم مدير الفرع محمد الفضلي «دينامو المهرجان»، والشكر موصول الى أحمد ملك وجاسم العازمي وعلي البنا، وفنان التصوير الزميل جاسم البارون.