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الأنباء تنشر الحلول والإنابات الوزارية في الحكومة

2/10/2024 7:12:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة أثناء غيابه أو أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن صاحب السمو الأمير.
2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
3 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.
4 - يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
5 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
6 - يقوم وزير الإعلام والثقافة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
7 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.
8 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية أثناء غيابه.
9 - يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.
10 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.
11 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.
12 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.
13 - يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.
14 - يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.

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