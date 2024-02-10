الملا لـ الأنباء أولويات مجلس اتحاد التعاونيات المنتخب ضبط الأسعار وتوفير السلع للمستهلكين



قانون التعاون الأخير وتعديلاته لم يؤخذ فيه رأي أصحاب الاختصاص تحديد الأسعار مسؤولية لجنة مراقبتها بالاتحاد بعد مقارنات بالسلع الشبيهة



محمد راتب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا أن المجلس المنتخب للاتحاد وضع على رأس أولوياته ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في سوق السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح الملا، في لقاء مع «الأنباء»، أن المجلس المنتخب هو الأقرب لمصلحة المستهلكين والمساهمين.

ولفت إلى أن التعاونيين هم أصحاب الاختصاص في هذا المجال إلا أن رأيهم لم يؤخذ لدى مناقشة قانون التعاون الأخير أو التعديلات التي طرأت عليه. في السطور التالية مزيد من التفاصيل:

ما أولويات المجلس الجديد بعد انتخابه لخدمة الحركة التعاونية؟

٭ اتحاد الجمعيات تناط به مسؤولية تحقيق التوازن السعري، والحفاظ على ضبط الأسعار وتوفير وتنويع السلع التي يحتاجها المستهلك، وهذا على رأس أولوياتنا كمجلس منتخب، ولا أعني أن هذه السمة قد تكون غائبة في المجالس المعينة أو المديرين المعينين، إلا أنه عندما يكون المجلس منتخبا فيكون أقرب للجمعيات والمساهمين والمستهلكين، ويتلمس حاجاتهم وطلباتهم ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

كيف تقيمون وضع العمل التعاوني حاليا، وما رأيكم بقانون التعاون والتعديلات الأخيرة عليه؟

٭ نود هنا أن نشير إلى شيء يحدث في القطاع التعاوني بدولتنا الحبيبة ونتمنى أن يتغير، ألا وهو أن أي قانون جديد او تعديل عليه يتم إصداره أو إقراره دون الاستماع لمقترحات وآراء رواد وأعضاء الحركة التعاونية، حيث انهم أهل المجال ويعملون باستمرار لخدمة المواطن والمقيم دون أي مصالح شخصية، وطالبنا أكثر من مرة بأن نشارك باقتراحاتنا في أي قانون أو تعديل حتى يتم تقديمه بالصورة التي تناسب هذا القطاع الحيوي، ولكن دون استجابة لمطالباتنا، أو على الأقل دون الأخذ برؤيتنا كأصحاب اختصاص.

هناك شكاوى متكررة من حدوث زيادة في أسعار السلع المنضوية تحت مظلة الاتحاد، فهل ستكون هناك مراجعة من قبلكم للأسعار التي تمت زيادتها؟

٭ تحديد الأسعار في الجمعيات التعاونية يتم من خلال لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات، والتي تقوم باستلام طلبات الموردين ودراستها ومقارنتها بالسلع الشبيهة لها وتحديد الأسعار وتعميمها على كل الجمعيات، ونقوم بجولات مستمرة لمتابعة التزام الجمعيات بالتعاميم التي تصدر في هذا الشأن، ولكن الاختلاف الذي يراه المستهلك بين جمعية وأخرى يكون فقط عندما تقوم الجمعية بتنظيم عروض تسويقية تختلف من جمعية لأخرى وبعد الانتهاء من فترة العرض تعود الأسعار كما هي مثبتة وفقا لتعاميم الاتحاد.

وماذا إذا كانت هناك جمعيات مخالفة لهذه السياسة التسعيرية؟

٭ الاتحاد يقوم بحملات تفتيشية مستمرة على الجمعيات التعاونية للتأكد من التزام الجمعية بالتعاميم الصادرة من الاتحاد التي تحدد أسعار السلع، وفي حال وجود أي اختلاف نقوم بمخالفة الجمعية ورفع المخالفة لوزارة الشؤون لاتخاذ اللازم.

ماذا عن سلع التعاون، وهل هناك جدية في إعادة إحياء هذه العلامة مجددا خدمة للمستهلكين؟

٭ سلع التعاون موجودة وبجودة عالية، حيث إن مبدأ الاتحاد في سلع التعاون هو «الجودة والسعر معا»، كما نعمل دائما على توفير السلع الأساسية والتي يحتاجها المستهلك، وذلك للحد من الاحتكار وجشع ضعاف النفوس الذين يستغلون أي أزمة في بعض السلع لرفع الأسعار، كما أنه لدينا الحق في استيراد السلع من الخارج عن طريقة لجنة الاستيراد والشراء الجماعي في الاتحاد في حال وجود نقص في أي سلعة.

مخازن الاتحاد ملف مهم ومؤثر، ما رؤية الاتحاد إزاء هذا الموضوع؟

٭ مخازن الاتحاد ضمن أولوياتنا التي نعمل بكل جهدنا على الانتهاء من استلام المخازن، وتذليل كل العقبات وإنهاء كل الاجراءات مع مؤسسات الدولة المختلفة، حتى نقوم باستلام المخازن في أقرب وقت ممكن.