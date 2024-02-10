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تحذيرات من مجزرة وكارثة إنسانية لأي اجتياح إسرائيلي لرفح

2/10/2024 7:12:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توالت التحذيرات الدولية من خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي تؤوي العديد من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن أخير من الحرب المتواصلة على القطاع.
وحذرت المملكة العربية السعودية من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المملكة «تؤكد رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريا. وتجدد المملكة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وان هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان».
كما حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من خطورة عملية عسكرية اسرائيلية في مدينة رفح، وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان اوردته وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس، رفض عمان المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار في حربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددا على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن أي هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون بمنزلة كارثة إنسانية.
وتزامن ذلك مع تحذير حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) من وقوع «مجزرة» في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.
وقالت الحركة في بيان أمس «نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح»، مضيفة «نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة».
وبعد مدينة غزة ثم خان يونس، باتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع دخول الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة شهرها الخامس، وهي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين الذين يقيم معظمهم في خيم عشوائية أقيمت في مختلف أنحاء المدينة، وسط ظروف إنسانية صعبة وشح في المساعدات.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الاول بأنه طلب من الجيش «تقديم خطة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب» حماس في المدينة.
وأضاف «يستحيل تحقيق هدف الحرب دون القضاء على حماس. من الواضح أن أي نشاط (عسكري) كثيف في رفح يتطلب أن يخلي المدنيون مناطق القتال».
وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت تل أبيب من ان «تنفيذ اجتياح بري عسكري، بلا تخطيط وبقليل من التفكير، في منطقة يسكنها مليون شخص، سيكون كارثة».
وفي انتقاد ضمني نادر لإسرائيل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن «الرد الاسرائيلي في غزة مفرط».
ميدانيا، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 127، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، وصدق على عملية عسكرية في رفح التي استهدفتها غارات عنيفة أمس، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.
وأفادت وزارة الصحة في حكومة «حماس» عن سقوط 110 قتلى على الاقل، بينهم 25 قتلوا في ضربات في رفح، مشيرة إلى وقوع معارك عنيفة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، حيث نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا غربي المدينة.
وأكدت الوزارة مقتل شخص في هذا المستشفى حيث لا يزال يتواجد 300 من أفراد الطاقم الطبي و450 جريحا، إضافة إلى زهاء عشرة آلاف نازح.
وأعلنت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 28064 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد المصابين 67611 جريحا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
توازيا مع المسار العسكري، تتواصل الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى هدنة طويلة تتيح تبادل الرهائن والمعتقلين وزيادة المساعدات الإنسانية.
وأكد مسؤول في «حماس» لـ «فرانس برس» ان وفد الحركة غادر القاهرة، بعد اجرائه محادثات بشأن الهدنة المقترحة، مضيفا أنه «ننتظر ردا من إسرائيل»، دون أن يخوض في تفاصيل.
وفي سياق متصل، أورد موقع «أكسيوس» أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) سيزور مصر خلال أيام من أجل دعم جهود التوصل الى اتفاق هدنة جديدة خلال الفترة المقبلة.

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