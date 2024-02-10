تربويون لـ الأنباء البصمة ستربك الميدان التربوي



العبيدلي: تعامله مع طلابه بإخلاص وتفانٍ أعظم بصمة يتركها المعلم في مجتمعه

العنزي: لا تناسب الميدان التربوي والنظام داخل البيئة المدرسية محكم المراقبة

الصفار: إن كانت هناك سلبيات يمكن تفاديها من خلال المرونة في التطبيق

أشرف: مهنة المعلم مرتبطة بحضور الطلبة وانصرافهم وبصمته بأدائه والتزامه الرفاعي: هناك أولويات أهم أمام «التربية» كتطوير المناهج والكثافات الطلابية في الفصول

عبدالعزيز الفضلي

فيما تبدأ وزارة التربية اليوم بتطبيق البصمة على الإدارات المدرسية من معلمين وإداريين وبشكل تجريبي، أكد عدد من التربويين أن البصمة ستسبب ربكة في الميدان التربوي لاسيما ان هناك اولويات تخص العملية التعليمية قبل البصمة، مشددين على ضرورة انجاز الهياكل التنظيمية وتعديل المسميات الوظيفية قبل تطبيقها. وقال المتحدثون لـ «الأنباء» إن مساوئ نظام البصمة اكثر من حسناته، وقد يشهد انسحاب الكثيرين من مهنة التدريس وتكون المهنة طاردة او ينتقل المعلم من مرحلة إلى اخرى بسبب التوقيت ما بين المراحل، ناهيك عن كثرة الاستئذان اضافة إلى الزحمة في الشوارع لان الجميع سيخرجون بوقت واحد، وحتى الجهاز نفسه من الممكن ان لا يظهر عنده الحضور بشكل دقيق. واضافوا أن لكل مهنة طبيعة عمل مختلفة عن غيرها، لاسيما ان مهنة المعلم لها طبيعة خاصة وهي مرتبطة بوجود الطلبة وبحضورهم وانصرافهم، مؤكدين ان تطبيق البصمة لا يتناسب المعلم مقارنة بالعمل الذي يقوم به. واوضحوا ان وزارة التربية سبق وان اصدرت بيانا واضحا وصريحا، وهو ان نظام البصمة في المدارس سيواجه الميدان التربوي صعوبة في تطبيقه، في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي واضحة تحدد مهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه، لافتين إلى انه يجب اولا إزالة المسببات وبعد ذلك التطبيق.. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال الموجه الأول للعلوم بمنطقة حولي التعليمية ناصر العبيدلي لـ«الأنباء»: إن أي قرار يصدر من شأنه تنظيم العمل وزيادة مستوى الإنتاج والإنجاز وتحسين المخرجات لا يمكن أن يعارضه أحد أو يقف ضده، مشيرا إلى انه فيما يتعلق بإقرار البصمة على المعلمين «من وجهة نظري أن مهنة المعلم تحتم على صاحبها الالتزام والانضباط لأنه يتعامل مع الأجيال الناشئة، وحسن تدريسه وتعامله مع طلابه بإخلاص وتفان هو أعظم بصمة يتركها المعلم، ويؤكد فيها حضوره ليس في مدرسته فقط ولكن في مجتمعه».

أولويات قبل البصمة

وأضاف العبيدلي: هناك أولويات أتمنى من وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية الالتفات لها قبل موضوع البصمة، منها: توصيف المهن التعليمية، وإقرار هيكل تنظيمي لها، وبطاقات وصف وظيفي تحفظ للمعلم حقوقه وتعرفه بواجباته بعيدا عن العشوائية وتركز على دوره الفني والتربوي والعلمي وتعفيه من الأعباء الإدارية التي تثقل كاهله وتشتت جهوده وتبعده عن عمله الأساسي، والعمل على تطوير المناهج حتى تواكب العصر، فهذه الأولويات تسبق البصمة التي ستسبب ربكة في الميدان التربوي.

مهنة ذات طابع خاص

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية سابقا ومدير مدرسة في المرحلة الثانوية ماجد عوض العنزي: إن البصمة لا تناسب الميدان التربوي، ومهنة التعليم ذات طابع خاص ولها خصوصية تامة، لافتا إلى ان المعلم يقوم بمهامه على اكمل وجه في المدرسة من غرس القيم التربوية واداء الدروس والالتزام بجدول الحصص المدرسي والتحضير الكتابي والتحضير الذهابي ايضا المسبق للدروس، والمشاركة في الأنشطة التربوية والمسابقات، والمراقبة والتصحيح، والكنترول، ومراقبة لجان اختيارات وندب، وكتابة اختبارات، لجان خاصة وغيرها.

وأضاف العنزي: هناك معوقات مهمة وواضحة للبصمة، اولها حضور ورش العمل والبرامج التدريبية والتي تتطلب خروج المعلم بعد اداء الحصص إلى مراكز التدريب سواء في مركز التدريب في الجابرية او مراكز التدريب في المناطق التعليمية والتي تكون خارج المدرسة، كذلك الاجتماعات الفنية مع التواجيه الفنية سواء في مدارس اخرى، او في المناطق التعليمية، ناهيك عن تدوير لجان الثاني عشر في مدرسة اخرى.

والاهم من ذلك أن النظام داخل البيئية المدرسية محكم المراقبة، حيث ان المدير يتابع حضور وانصراف واداء وزيارة المعلمين.

وبين العنزي ان هناك مديرا مساعدا مهامه فقط متابعة حضور وانصراف الهيئة التعليمية والادارية، ويفترض بديوان الخدمة المدنية انجاز الهياكل التنظيمية وتعديل المسميات الوظيفية والموجودة منذ سنوات طوال قبل تطبيق البصمة.

تحقيق العدالة والمساواة

من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د.زينب الصفار: من وجهة نظري تطبيق البصمة الإلكترونية في المدارس خطوة ممتازة ومميزة، على أن يتم وضع آلية واضحة لتطبيقها على المعلمين والعاملين بالمدارس، فتطبيقها سيحقق العدالة والمساواة مع بقية العاملين في جهات الدولة الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى سيحقق العدالة والمساواة بين الموظفين في المدارس، مبينة أن بعض المعلمين لاسيما في بعض مدارس البنين لا يوجد لديهم التزام بالدوام المدرسي، لأنهم قد لا يباشرون العمل في حال عدم توافر حصص دراسية، وقد يخرجون من مدارسهم دون أخذ استئذان بعد انتهاء حصصهم، في حين نجد أن مدارس البنات عندها التزام شديد باللوائح والقوانين ولا تسمح بذلك، وهناك بعض المعلمين والمعلمات الذين يسافرون خارج البلاد في فترة الدوام الرسمي لتهاون بعض الإدارات المدرسية مع فئة من المعلمين والمعلمات.

تفادي السلبيات

وتابعت د.الصفار: وإن كانت هناك سلبيات للبصمة فيمكن تفاديها من خلال المرونة في تطبيقها، وذلك بوضع حلول فيما يخص خروج المعلمين والمعلمات لحضور الدورات التدريبية أو مراقبة الاختبارات أو تصحيح الثانوية العامة وغيرها.

واوضحت د.الصفار ان تطبيق البصمة له عدة ايجابيات، منها: ضمان حقوق المعلمين بإثبات حضورهم وانصرافهم بعدالة، إضافة إلى احتساب التأخير والانقطاع إلكترونيا، كما أنه يسهل على الإدارات الرجوع لحضور وانصراف الموظف لمدة سابقة إلكترونيا إن استدعى الأمر، وأيضا يسهل اعتماد تقييم الكفاءة نهاية العام الدراسي.

مساوئ وحسنة واحدة

من جانبها، اكدت مديرة ثانوية «عمرة بنت رواحة للبنات» حمدة العنزي ان بصمة المعلم لها عدة مساوئ وحسنة واحدة، وهي انضباط الموظف فقط، لكن هناك تضاربا بالنسبة للمعلمين ومن الممكن أن يكون هناك انسحاب من مهنة التدريس وتكون بذلك طاردة، او ينتقل المعلم من مرحلة إلى اخرى بسبب التوقيت ما بين المراحل، ناهيك عن كثرة الاستئذان، اضافة إلى الزحمة في الشوارع لان الجميع سيخرج في وقت واحد بل حتى الجهاز نفسه من الممكن ان لا يظهر عنده الحضور بشكل دقيق وتحدث «لخبطة»، مشيرة إلى اننا سنضع بشكل احتياطي سجل حضور وانصراف للمعلمات حتى نحفظ حقوقهن.

البصمة بالأداء والالتزام

اما المعلم محمد اشرف فقد أكد ان بصمة المعلم في حصته وادائه والتزامه بالعمل من خلال متابعة مدير المدرسة، منوها إلى انه ملتزم في كل خطوة بأخلاقيات المهنة، خاصة أن هناك الكثير من الأعباء والمهام التي تفني كاهله وتثقل أعباءه من إشراف وندوات وورش عمل وامتحانات ومراقبة وتصحيح، فقد يمكث المعلم فترات إلى ما بعد نهاية الدوام بل ويستمر للفترة المسائية أحيانا.

من جهته، أكد المهتم بالشأن التربوي والمتابع لقضايا التعليم، الإعلامي فهد الرفاعي أن مهنة التعليم تعتبر من ضمن المهن الموصوفة بأنها شاقة، فنجدهم يقفون بالساعات لإعطاء الدروس والتحضير المستمر للمواد الدراسية ومتابعة الطلبة، ثم يطلب منهم الإشراف على المقاصف وأعمال المراقبة والامتحانات والتصحيح وغيرها، لذلك يتوجب عدم تطبيق «البصمة» على معلمي التربية والأوقاف والاكتفاء بالتوقيع، خصوصا أن هناك أولويات أمام وزارة التربية أهم من هذا الأمر، كتطوير المناهج والالتفات إلى الكثافة الطلابية في الفصول، والحرص على أن تكون مهنة التعليم جاذبة لا نابذة لأبناء وبنات الكويت.

