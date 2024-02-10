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898 دينارا للكويتية غير العاملة

2/10/2024 7:12:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم - فرحان الشمري
قدم النائبان أحمد لاري وهاني شمس اقتراحا بقانون بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة أو المستقيلة من عملها مكافأة شهرية بشرط عدم عملها بأي جهة عامة أو خاصة بصفة دائمة أو مؤقتة وعدم حصولها على أي إعانة مادية من أي جهة كانت داخل الكويت، وذلك بهدف دعم الأسرة. وحدد القانون المقترح عدة فئات للصرف بحسب الوضع الاجتماعي والمؤهل العلمي وبشكل متدرج بحيث يكون أعلى مبلغ يتم تقاضيه هو
898 دينارا للجامعية و490 دينارا لما دون الشهادة المتوسطة. كما حدد القانون أن يصرف للمرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها ولد أو أكثر مكافأة شهرية تبدأ من 300 دينار وتنتهي بـ 400 دينار بحسب الفئة التي تنتمي اليها.
من جانب آخر، يقتصر جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل على بند الرسائل والأسئلة البرلمانية والإحالات ومواصلة الرد على الخطاب الأميري. وبموازاة ذلك تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها اليوم لحسم عدد من الملفات. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2024/2025. وتستعرض اللجنة التعليمية الاقتراح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والثقافة والإرشاد، حيث ستتم مناقشة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى. وتناقش لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية تكليف المجلس للجنة ببحث ومتابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية وتسريع وصولها للمناطق الحديثة والنائية. هذا، ولن تعقد لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعها المعتاد اليوم مع اللجنة الوزارية التنسيقية بسبب موافقة المجلس على تأجيل الملفات ذات البعد الشعبي، والمدرجة على جدول الأعمال إلى جلسة ٥ مارس المقبل واقتصار المناقشة على الرد على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة.

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