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ابشري ابشري كاس آسيا قطري

2/10/2024 7:12:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجل منتخب قطر إنجازا تاريخيا بعدما حقق كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الأردني 3-1، في المواجهة النهائية التي جمعتهما على «ستاد لوسيل»، وقاد القطري المتألق أكرم عفيف «العنابي» إلى التتويج الآسيوي الكبير بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) من ركلات جزاء صحيحة احتسبها الصيني لينغ ما.
وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر فيها سموه، حفظه الله ورعاه، عن خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023، مشيدا سموه بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كل منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب القطري الذي أهله للفوز بهذه البطولة، مؤكدا سموه أن الفوز بهذه البطولة يمثل إنجازا للكرة الخليجية والعربية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.
كما عبر سموه عن بالغ سروره بالنجاح الباهر والاستثنائي لهذه البطولة التي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 بكل جدارة واقتدار وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة، والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا سموه بما وفرته دولة قطر الشقيقة من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كل المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وإعجاب الجميع، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة.
كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023.
وأشاد سموه بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كل منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الأردني، مؤكدا سموه، حفظه الله ورعاه، أن وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بهذه البطولة يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.
وثمن سموه عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية، متمنيا سموه لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023.وانطلقت مسيرات الفرح في العاصمة القطرية الدوحة، متغنية بإنجاز «العنابي» الكبير، الذي جاء بجدارة واستحقاق، حيث لم يخسر أي مباراة في البطولة، فيما سجل المنتخب الأردني حضورا مشرفا في البطولة، وحقق الوصافة لأول مرة في تاريخه.
وتحت أنظار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، تقدم منتخب قطر بهدف عن طريق عفيف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب الأردن هدف التعادل عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 67، ليحرز هدفه الرابع خلال مباراته السابعة في النسخة الحالية للبطولة.
ولم يهنأ منتخب الأردن بهدف التعادل كثيرا، بعدما عاد عفيف للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 73 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يهز الشباك مجددا بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع عفيف رصيده التهديفي في المسابقة الحالية إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي تلك النسخة، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه العراقي أيمن حسين.
وبذلك، احتفظ منتخب قطر باللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن توج بالبطولة عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، فيما فقد منتخب الأردن ـ الذي شارك في النهائي للمرة الأولى ـ حظوظه في الحصول على اللقب والانضمام لقائمة المنتخبات الفائزة بكأس الأمم الآسيوية.
وعبر لاعب وسط قطر عبدالعزيز حاتم عن ثقة زملائه قبل اللقاء «هذا لقبي الثاني ولا استطيع وصف شعورنا. لم يكن لدي أدنى شك بأننا سنحقق الفوز، جربنا النهائي وفزنا فيه من قبل، وعرفنا كيف ندير المباراة».
تابع «مسؤولونا لم يستطيعوا التواجد معنا في الإمارات (عام 2019) واليوم شاركونا هذا الإنجاز».
في المقابل، وعلى الرغم من الخسارة، خاض «النشامى» بطولة رائعة وكسبوا الاحترام من خلال فوزهم اللافت على كوريا الجنوبية القوية 2-0 في نصف النهائي، ما يبشر بمستقبل أفضل للكرة الأردنية.
عفيف الهداف والأفضل
وواصل نجم منتخب قطر وكأس آسيا أكرم عفيف تقديم العروض المثيرة مع «العنابي» في كأس آسيا 2023، بعدما هز شباك الأردن بـ «هاتريك» مساء أمس السبت خلال المباراة النهائية المقامة على ستاد «لوسيل». سجل عفيف الهاتريك من 3 ركلات جزاء في الدقائق 22 و73 و90+5، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف لينفرد بصدارة هدافي النسخة الجارية من البطولة القارية، ويفك الشراكة مع الهداف العراقي أيمن حسين الذي وقع على 6 أهداف.
افتتح عفيف أهدافه في البطولة القارية بهدفين في مرمى منتخب لبنان خلال الفوز 3-0 بافتتاح دور المجموعات. ثم سجل نجم السد هدف فوز «العنابي» 1-0 على طاجيكستان في الجولة الثانية بدور المجموعات، كما أحرز هدفا في الفوز على منتخب فلسطين 2-1 بالدور ثمن النهائي. وقبل هدفي أمس وقع أكرم عفيف على هدف في مباراة إيران بنصف النهائي، حيث فازت قطر 3-2. وحصل حارس منتخب قطر مشعل برشم على جائزة أفضل حارس في البطولة. ونال منتخب قطر جائزة اللعب النظيف.




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