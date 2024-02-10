بالفيديو الجامعة ملتقى الشعوب الأول حاضنة للمعارف والتبادل الثقافي على أرض الكويت

الحربي: الملتقى يعدّ الأول من نوعه في الكويت للتعرف على ثقافات الشعوب وتراثهم بمشاركة 40 دولة من 5 قارات



آلاء خليفة

افتتحت جامعة الكويت بالتعاون مع مركز توك الثقافي ملتقى الشعوب الأول في مدينة صباح السالم الجامعية ليشكل حاضنة للمعارف والعلوم والتبادل الثقافي على أرض دولة الكويت.

وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة راعي الملتقى د.مشاري الحربي، في كلمة له، إن الجامعة تسعى دائما لاحتضان مختلف الثقافات من خلال المنح الدراسية والثقافية أو من خلال برامج التبادل الطلابي واتفاقيات التعاون المشتركة مع مختلف الجامعات العالمية.

وأضاف الحربي أن الملتقى الذي يأتي بمشاركات من 40 دولة من خمس قارات يهدف لأن يكون حاضنة للمعارف والعلوم على أرض دولة الكويت التي فتحت أبوابها للجميع لينهلوا من علومها والتفاعل مع مجتمعها.

وأكد حرص الجامعة على توفير الدعم لمختلف أنواع الأنشطة والعمل على تنوع وتعدد الخدمات من خلال مسؤوليتها لتعزيز القيم والمبادئ إلى جانب دورها الأكاديمي.

وأشاد الحربي بدور عمادة شؤون الطلبة ممثلة في إدارة الشؤون الثقافية والفنية بالتعاون مع مركز توك الثقافي في سبيل تنظيم هذا الملتقى للتعرف على ثقافات الشعوب وأهم عاداتها وتقاليدها مرحبا بالسفراء لدى دولة الكويت وبالحضور من مختلف الدول.

من جانبه، قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان، في كلمة مماثلة، إن العمادة تقيم هذا الملتقى بهدف التعرف على ثقافات وعادات الدول من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مدى يوم كامل مشيدا بدور طلبة المنح الدراسية على مشاركتهم في فعالياته وأنشطته.

وأفاد الحمدان بأن جامعة الكويت تضم طلبة منح دراسية يمثلون 89 دولة وقد «أثروا البيئة الجامعية بثقافاتهم المتعددة»، مشيدا بالدور الفعال للفريق الطلابي من جامعة الكويت المشارك في التنظيم والاستقبال في إبراز هذا الحدث بصورة متميزة تعكس روح التسامح والتعايش لدى الشعب الكويتي.

بدورها، قالت المؤسس والمدير العام لمركز توك الثقافي نوف المشعان، في كلمة مماثلة، إنه «منذ تأسيس المركز عام 2022 ونحن نبحر بين ثقافات ومجتمعات مختلفة لنستكشف أسرارها ونحتفي بثرائها الإنساني باحثين عن العوامل المشتركة بين الشعوب وساعين إلى توطيد العلاقات الإنسانية بين الكويت والعالم».

وأضافت المشعان أن «الملتقى وبمبادرة غير ربحية من المركز وبالتعاون مع جامعة الكويت يهدف إلى تعزيز روح التعاون الإنساني بين الشعوب رغم اختلافها وتنوعها تجتمع حول التراث والفن» وثمنت «الحس العالي بالمسؤولية والمثابرة والابتكار الذي أبداه الطلبة المتطوعون في هذا الملتقى».