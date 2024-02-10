تظاهرات في مدن وعواصم أوروبية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في مدينتي ستوكهولم ومالمو في السويد، وأوتريخت الهولندية، ومدينتي برلين وساربروكين في ألمانيا، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن حيث وصلت إلى مقر الحكومة، وعدد آخر من المدن البريطانية،

وفي الدنمارك، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وشددوا على ضرورة وقف حصار غزة، والتأكيد على وصول المساعدات للمواطنين.



