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الخصاونة: بداية لطريق المجد الكروي

2/10/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة باداء المنتخب الوطني في مباراته امام قطر في نهائي كأس آسيا، معتبرها بداية لطريق المجد الكروي للأردن.
وقال الخصاونة في تغريدة عبر إكس، أبدعتم يا نشامى وأسعدتم كلَّ الأردنيين، وشرَّفتم بلدكم بأداء إبداعي لن يُنسى وبإنجاز غير مسبوق للكرة الأردنيَّة، في بدايةٍ لطريقٍ من المجد الكُروي بإذن الله لهذا الجيل الذَّهبي للكرة الأردنيَّة.

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