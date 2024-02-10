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الخارجية تتابع وفاة أردني في رام الله

2/10/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة مواطن أردني في منزله في مدينة رام الله الفلسطينية.
وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والمكتب التمثيلي الأردني في رام الله تتابعان مع السلطات المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتأكد من سبب الوفاة.
وأضاف بأن المكتب التمثيلي الأردني في رام الله باشر باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.

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