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مصادر عبرية: وفاة جندي صهيوني متأثرًا بإصابته بالتهاب بكتيري

2/10/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت مصادر عبرية ، مساء السبت ، عن وفاة أحد جنود الاحتلال متأثرًا بإصابته بالتهاب بكتيري بعد نقله لمستشفى هداسا في القدس.

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