مصادر عبرية: وفاة جندي صهيوني متأثرًا بإصابته بالتهاب بكتيري

مصادر عبرية: وفاة جندي صهيوني متأثرًا بإصابته بالتهاب بكتيري
التاريخ
2/10/2024 7:08:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت مصادر عبرية ، مساء السبت ، عن وفاة أحد جنود الاحتلال متأثرًا بإصابته بالتهاب بكتيري بعد نقله لمستشفى هداسا في القدس.
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