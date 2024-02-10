عوائل رفح والنازحون فيها: لن نبرح رفح وسنموت شامخين

عوائل رفح والنازحون فيها: لن نبرح رفح وسنموت شامخين
التاريخ
2/10/2024 7:08:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت عائلات مدينة رفح والنازحون فيها، عدم مغادرتهم المنطقة تحت أي ظرف، بالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عسكري على رفح.
وأكدت العائلات والنازحون في رفح، في بيان، مساء اليوم السبت، أنهم "قرروا عدم مغادرة رفح، واتخاذ القرار بالموت هنا أو العودة لديارهم منتصرين وقد توقفت الحرب".
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