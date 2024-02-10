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عوائل رفح والنازحون فيها: لن نبرح رفح وسنموت شامخين

2/10/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت عائلات مدينة رفح والنازحون فيها، عدم مغادرتهم المنطقة تحت أي ظرف، بالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عسكري على رفح.
وأكدت العائلات والنازحون في رفح، في بيان، مساء اليوم السبت، أنهم "قرروا عدم مغادرة رفح، واتخاذ القرار بالموت هنا أو العودة لديارهم منتصرين وقد توقفت الحرب".

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