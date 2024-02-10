Sunday, 11 February 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يكسر يدي وقدمي مدير مجمع الشفاء المعتقل

2/10/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت عائلة مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتكسير يدي الدكتور وقدميه في المعتقل.
وأضافت العائلة أن "الاحتلال يهين الدكتور سلمية باستمرار ويجبره على المشي على أطرافه".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10022024000208011052ID1107836497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث