الاحتلال يكسر يدي وقدمي مدير مجمع الشفاء المعتقل
التاريخ
2/10/2024 7:08:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري
- قالت عائلة مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتكسير يدي الدكتور وقدميه في المعتقل.
وأضافت العائلة أن "الاحتلال يهين الدكتور سلمية باستمرار ويجبره على المشي على أطرافه".
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