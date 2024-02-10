إنتاج: 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت 63 بالمئة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردنية، بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، بحسب دراسة حديثة أصدرتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".



و كشفت الدراسة بحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أن 42 بالمئة من الشركات ابدت اهتماماً بدمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتهم، ما يُظهر سعيها للاستفادة من البيانات الضخمة لفهم السوق بشكل أفضل، وتحسين تجربة العميل، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحللة.

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