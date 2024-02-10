ولي العهد والملكة في استاد لوسيل
التاريخ
2/10/2024 3:10:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وعدد من الأمراء مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره القطري، ضمن نهائي كأس آسيا 2023، في استاد لوسيل بقطر.
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