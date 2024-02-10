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اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

2/10/2024 3:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، أسماء الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي/الدفعة الأولى. وقال العدوان، إن استكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم ارسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم عن طريق أي فواتيركم. وأضاف، أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم الإثنين 2024/2/12 الساعة 2 عصراً، وبخلاف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد .

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