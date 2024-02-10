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الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

2/10/2024 3:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله على حسابها الرسمي على الانستغرام صورة جمعتها بالزميل الصحفي وائل الدحدوح وعدد من أفراد أسرته في دولة قطر اليوم.
وقالت الملكة في المنشور:"البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكراً على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقياً.
الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها. مع عائلة وائل الدحدوح في قطر اليوم".

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