الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله على حسابها الرسمي على الانستغرام صورة جمعتها بالزميل الصحفي وائل الدحدوح وعدد من أفراد أسرته في دولة قطر اليوم.
وقالت الملكة في المنشور:"البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكراً على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقياً.
الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها. مع عائلة وائل الدحدوح في قطر اليوم".
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