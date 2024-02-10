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إندبندنت: أولمرت يتهم نتنياهو بإطالة حرب غزة بدون داع

2/10/2024 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على غزة بدون داع، وعرقلة الطريق إلى السلام، بينما يُترك الرهائن المختطفون ليموتوا.
وفي إدانة لاذعة قال أولمرت في تصريحات خاصة لصحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن غطرسة نتنياهو و"تلاعبه" هما السبب بحدوث إخفاقات أمنية كارثية .

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