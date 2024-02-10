الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان
التاريخ
2/10/2024 3:10:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الأحد، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجري.
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