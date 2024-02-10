Sunday, 11 February 2024 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

2/10/2024 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الجامعة العربية، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة رفح بقطاع غزة.


وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن نوايا الاحتلال فرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح كملاذٍ أخير من هجمات الاحتلال.

كما حذر البرلمان العربي من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي تؤوي 1.4 مليون نازح .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10022024000208011052ID1107836436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث