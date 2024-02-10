الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الجامعة العربية، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة رفح بقطاع غزة.



وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن نوايا الاحتلال فرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح كملاذٍ أخير من هجمات الاحتلال.

كما حذر البرلمان العربي من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي تؤوي 1.4 مليون نازح .

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