الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الجامعة العربية، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة رفح بقطاع غزة.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن نوايا الاحتلال فرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح كملاذٍ أخير من هجمات الاحتلال.
كما حذر البرلمان العربي من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي تؤوي 1.4 مليون نازح .
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