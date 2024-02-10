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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

2/10/2024 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في شرق المملكة بسبب الغبار.

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