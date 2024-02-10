تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في شرق المملكة بسبب الغبار.
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