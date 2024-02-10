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الملك يوجه رسالة للنشامى

2/10/2024 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم على أدائهم في بطولة كأس آسيا 2023.


وكتب جلالة الملك عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره القطري عبر منصة (إكس) "عفية يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى".


وقال "كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".
وهنأ جلالته "الأشقاء القطريين والشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها".


وقال "موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

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