الملك يوجه رسالة للنشامى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم على أدائهم في بطولة كأس آسيا 2023.
وكتب جلالة الملك عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره القطري عبر منصة (إكس) "عفية يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى".
وقال "كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".
وهنأ جلالته "الأشقاء القطريين والشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها".
وقال "موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".
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