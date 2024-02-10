إطلاق صواريخ من لبنان نحو موقع إسرائيلي بمزارع شبعا

إطلاق صواريخ من لبنان نحو موقع إسرائيلي بمزارع شبعا
التاريخ
2/10/2024 3:10:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.
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