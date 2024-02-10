ولي العهد يتوج النشامى بفضية آسيا

ولي العهد يتوج النشامى بفضية آسيا
التاريخ
2/10/2024 3:10:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم بالميدالية الفضية لبطولة كأس آسيا.
جاء ذلك بعد أن فاز المنتخب القطري على النشامى في المباراة النهائية بثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء مقابل هدف واحد للأردن.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN10022024000208011052ID1107836432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.