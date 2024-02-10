Sunday, 11 February 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملكة للمنتخب الوطني: مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني

2/10/2024 3:10:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم بالإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب قطر.


وكتبت جلالة الملكة، عبر منصة (إكس)، "ما خسرتوا يا نشامى لأنكم ربحتوا قلوب كل الأردنيين، أبطال بلعبكم وأخلاقكم وروحكم الرياضية! قديش إحنا فخورين فيكم".


وقالت "مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني. وهنيئا للشقيقة قطر الفوز".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10022024000208011052ID1107836431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث