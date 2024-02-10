الملكة للمنتخب الوطني: مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم بالإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب قطر.
وكتبت جلالة الملكة، عبر منصة (إكس)، "ما خسرتوا يا نشامى لأنكم ربحتوا قلوب كل الأردنيين، أبطال بلعبكم وأخلاقكم وروحكم الرياضية! قديش إحنا فخورين فيكم".
وقالت "مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني. وهنيئا للشقيقة قطر الفوز".
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