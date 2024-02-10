ولي العهد للنشامى: شكراً لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أثنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أداء النشامى في كأس آسيا لكرة القدم.
ولي العهد قال عبر حسابه بانستغرام :”فخور جدا بكم .. يضرب فيكم المثل في الأداء الجبار والإصرار على تقديم الأفضل دائما .. أفرحتم الشعب من الصغير إلى الكبير .. شكرا لكم بحجم الوطن .. راسكم مرفوع يا رفاق”.
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