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ولي العهد للنشامى: شكراً لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق

2/10/2024 3:10:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أثنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أداء النشامى في كأس آسيا لكرة القدم.


ولي العهد قال عبر حسابه بانستغرام :”فخور جدا بكم .. يضرب فيكم المثل في الأداء الجبار والإصرار على تقديم الأفضل دائما .. أفرحتم الشعب من الصغير إلى الكبير .. شكرا لكم بحجم الوطن .. راسكم مرفوع يا رفاق”.

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