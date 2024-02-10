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سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود الاحتلال في غزة

2/10/2024 3:10:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إن مقاتليها "قصفوا تمركزا لجنود الاحتلال عودتهم من مناطق اشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة".
وأضافت السرايا "مجاهدونا قصفوا تمركزا لجنود العدو بمحيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي".

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