سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود الاحتلال في غزة
التاريخ
2/10/2024 3:10:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إن مقاتليها "قصفوا تمركزا لجنود الاحتلال عودتهم من مناطق اشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة".
وأضافت السرايا "مجاهدونا قصفوا تمركزا لجنود العدو بمحيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي".
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