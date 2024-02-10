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عموتة : هذا سبب خسارة النشامى !

2/10/2024 3:10:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، السبت، إنّ ما وصل إليه "النشامى" هو مجهود يحسب للجميع.


وأكّد عموتة، أن اللاعبين لم يكونوا بكامل تركيزهم في مباراة نهائي كأس آسيا 2023 التي خسرها "النشامى" اليوم ضد نظيره القطري 3-1 وحل وصيفا لبطل آسيا
وأشار عموتة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، أن الفريق لم يكن بكامل تركيزه في الشوط الأول، بإضاعة فرص وسوء التمرير.


وبين أن توقيت ركلات الجزاء للمنتخب القطري كان صعبا، ولم يسمح بعودة المنتخب لتعديل النتيجة.


وأضاف: "أهنئ اللاعبين الذين كسبوا احترام وثقة الجميع، نظرا للتطور الذي أصاب الفريق في المرحلة الماضية، ونتمنى التوفيق لنا بالمرحلة المقبلة، كما هنأ المنتخب القطري بالفوز بالبطولة".


ولفت عموتة إلى أن مستوى المنتخب تحسن كثيرا في هذه المسابقة، مع ضرورة الحفاظ على هذا المستوى وتطويره مستقبلا، مفيدا بأن التزام اللاعبين مع أنديتهم يعزز من حظوظ بقاء المنتخب في مراكز متقدمة قاريا.

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