الكرة العربية تتوج بلقبها السابع.. قطر بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي



احتفظت قطر بلقب كأس آسيا لكرة القدم بفوزها 3-1 على الأردن بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل اليوم السبت.

وتوجت قطر باللقب القاري للمرة الثاني على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية بأبوظبي.

ووضع عفيف منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء إثر سقوطه داخل منطقة جزاء الأردن بعد عرقلة من عبد الله نصيب، لكن الأردن ظهر بوجه مغاير بعد الاستراحة ليدرك يزن النعيمات التعادل في الدقيقة 67 بهدف رائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بست دقائق فقط أعاد عفيف منتخب قطر الملقب "بالعنابي" للمقدمة عبر ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة المدافع الأردني محمود المرضي للبديل إسماعيل محمد داخل المنطقة.

وسقط عفيف داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر عرقلة من الحارس يزيد أبو ليلى ليكمل الثلاثية ويسجل الهدف الثالث له ولقطر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.





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