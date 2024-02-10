ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك بيرنلي

استعاد ليفربول سريعا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي حامل اللقب بفضل فوزه على ضيفه بيرنلي 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين.

وكان مانشستر سيتي صعد إلى الصدارة لساعات قليلة بعد فوزه في وقت سابق اليوم على ضيفه إيفرتون 2 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز توتنهام

على ضيفه برايتون 2 / 1 وشيفيلد يونايتد على مضيفه لوتون تاون 3 /1 وبرينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون 2 /صفر وفولهام على ضيفه بورنموث 3 /1 .

وصعد ليفربول إلى الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

وعلى ملعب أنفيلد، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم البرتغالي ديوجو جوتا بهدف لليفربول في الدقيقة 31 لكن الايرلندي دارا أوشي أدرك التعادل لبيرنلي في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف الكولومبي لويس دياز ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 52 ثم أكمل الأوروجوياني داروين نونيز الثلاثية في الدقيقة 79.

وعلى ملعب الاتحاد، يدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 71 و85.

وهذا الفوز هو السادس على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والسادس عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.

في المقابل باتت هذه الخسارة هي الحادية عشرة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني والتعادل في خمس علما بأنه تم خصم 10 نقاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض فريق مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق إيفرتون لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة أي جديد حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 14 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق إيفرتون عندما سدد دومينيك كالفيرت ليوين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

بعدها توالت محاولات مانشستر سيتي الهحومية لتسجيل هدف التقدم، وسدد جوليان ألفاريز كرة قوية في الدقيقة 18 من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافعي إيفرتون، كما سدد جيريمي دوكو تسديدة قوية أيضا من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بمدافعي إيفرتون.

وكاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 27 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها إيرلينج هالاند وقابلها بضربة رأس لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء ولكنه فشل في فك شفرة دفاع إيفرتون لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 39 والتي شهدت فرصة لفريق إيفرتون، عندما لُعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي

وصلت إلى جاك هاريسون الذي قابلها بتسديدة ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي إيفرتون لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما واصل فريق إيفرتون الاعتماد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي على مجريات لم يتمكن من تهديد مرمى إيفرتون لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 71 والتي شهدت تسجيل هدف التقدم عندما لُعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء لتحدث حالة من الإرتباك داخل منطقة الجزاء لتصل إلى إيرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعدها تخلى فريق إيفرتون عن حذره الدفاعي قليلا وحاول مبادلة مانشستر سيتي للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكن كلهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 85 والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي للهدف الثاني من هجمة مرتدة حيث وصلت الكرة إلى كيفين دي بروين الذي مررها إلى هالاند حيث راوغ أحد مدافعي إيفرتون ليصبح في مواجهة جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز مانشستر سيتي 2 / صفر.

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